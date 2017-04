HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Bitlis'te

HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 'Birkaç gün önce yapılan kimyasal saldırı sonrası can veren bebek yaştaki masumların cansız bedenlerini gördüğü için batının vicdanının harekete geçtiğini düşünenler çok fena aldanıyorlar' dedi.

Bitlis'e gelen HÜDA- PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, bu sabah Amerika'nın, Suriye'deki bir askeri üsse 50'den fazla füze fırlatmasının hem ülkenin hem de dünyanın gündemine oturduğunu söyledi. Bu olaya yoğun tepki gösterildiğini ifade eden Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

'Özellikle Türkiye'de hükümet ve çevrelerinden, Cumhurbaşkanından, Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen tepkiler olumlu. Hatta Amerika herhangi bir şekilde askeri müdahalede bulunabilme ihtimalini dile getirdiğinde, Türkiye'nin bunu destekleyeceği ve taraftarı olacağını açıklanmıştı. Biz ise başından beri şunu söylüyoruz. 2011 yılının Mart ayında Suriye'de karışıklık başladığından bu yana diğer İslam beldelerindeki karışıklıklar gibi ilkesel olarak bir duruş ortaya koyduk. Dedik ki bu mesele ümmetin iç meselesidir. Emperyalistlerin buraya müdahalesine fırsat verilmeden ümmet kendi içerisinde bu sorunu çözmelidir. Biz halen de aynı noktadayız. Fakat aradan geçen 6 yıldan daha fazla zamana ve 600 bin den daha fazla insanın canına mal olmasına rağmen, ümmet kendi içinde bu soruna bir çözüm bulamadı.'

Yapıcıoğlu, 'Birkaç gün önce yapılan kimyasal saldırı sonrası can veren bebek yaştaki masumların cansız bedenlerini gördüğü için batının vicdanının harekete geçtiğini düşünenler çok fena aldanıyorlar. Onlar bu kimyasal katliamla hayatını kaybeden masumların yüz binlerce katını kendi menfaatleri için katletti. Bundan sonra da katletmeye devam edecekler. Onlar kendi menfaatleri ve özellikle siyonizmin güvenliği için bölgeye çöreklenmek istiyorlar. Bu olaya sevinenlere bir kez daha hatırlatmada bulunuyoruz. Gelip buraya yerleşirlerse, daha sonra onları buradan söküp atmak için belki on yıllarınızı harcamak zorunda kalırsınız' diye konuştu.

REFERANDUM KARARIRIM NET

Referandumla ilgili kararlarını daha önceden açıkladıklarını ve aynı noktada durduklarını belirten Yapıcıoğlu, 'Şu veya bu kişi, grup ve parti, buna 'evet' dedi ya da 'hayır' dediği için kendimizi kullandırmadık. Bu değişikliğin memleket menfaatine olduğu kanaatiyle 'evet' dememiz gerektiğine inandık ve kararımızı bu yönde aldık. İnşallah 9 gün sonra memleket sandık başına gidecek. Bizde gideceğiz. Oyumuzu 'evet' şeklinde kullanacağız' diye konuştu.

