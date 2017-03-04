Hülya Koçyiğit'ten Kadınlar Günü mesajı

DENİZLİ'ye söyleşi ve imza günü için gelen ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, günde en az bir kadının şiddete uğradığı ya da öldürüldüğü Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak yerine kadınların önemini düşünmek gerektiğini söyledi.

Denizli'deki Anemon Otel'de düzenlenen Alışveriş Festivali'ne katılan Yeşilçam'ın ünlü sanatçısı Hülya Koçyiğit, söyleşi ve imza gününde sevenleriyle buluştu. Koçyiğit, hayranlarına imza dağıtıp, bol bol hatıra ı çektirdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'yle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koçyiğit, günde en az bir kadının şiddete uğradığı ya da öldürüldüğü Türkiye'de Kadınlar Günü'nü kutlamak yerine günün önemini düşünmek gerektiğini vurguladı.

Katilleri annelerin yetiştirdiğini, bu nedenle annelerin evlatlarını yetiştirirken onlara önemli görevler düştüğünü ifade eden Koçyiğit, "Kadınlar analarımızdır, cennet annelerin ayakları altındadır, saygımız sonsuzdur ama anneler bu katilleri yetiştiriyor. Orada insan bir kez daha durup düşünüyor. Evlatlarımızı yetiştirirken bize düşen görev çok önemli, onun için anne olmaya karar veren bir kadının bir kez daha düşünmesi lazım. Çünkü dünyaya bir insan yetiştireceksiniz. Ona göre donanımlı olmanız lazım, sevgiyle dolu olmalı yüreğiniz. Sevgi, şefkat, merhamet, adalet ve vicdan duygunuzu o evladınıza geçirebilmeniz için önce kendinizi çok iyi tanıyor olmanız lazım" dedi.

UMUTSUZ DEĞİLİM

Sağlıklı nesiller yetiştirmek için, o nesilleri yetiştirecek olan kadınların eğitimli, sağlıklı ve sosyal yaşamın içinde aktif insanlar olmaları gerektiğini belirten Koçyiğit, "Düne nazaran ülkemizde büyük gelişme var. Eğitim ve sağlık imkanları çoğaldı, kadınlar sosyal yaşamın içinde daha çok yer almaya başladı. İş hayatında var olmaya başladı. Bütün bunlar doğru adımlar, ileriye doğru daha iyi olacağını ümit ettiğimiz adımlar. Ülkemle ilgili umutsuz değilim, tam tersine bugünden yarını görebiliyorum. Biz kadınlarımızı, kız çocuklarımızın eğitimlerini ihmal etmezsek, onlar yarın Türkiye'de birey olduklarında vatanlarına daha güçlü hizmet edecekler. O zaman denge kurulacak. Kadın erkek eşitliği dediğimiz şeyi daha güzel yaşayacağız" diye konuştu.

DHA