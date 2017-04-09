Humus’tan sivillerin tahliyesi devam ediyor

SURİYE'de, rejim askerlerinin kuşatması altında bulunan Humus kentinden tahliyeler devam ediyor. Dün gece yapılan tahliyede bin 452 sivil daha Carablus'a gönderildi.

Rejim ile muhalifler arasında yapılan anlaşma sonucu dün gece gerçekleşen tahliyelerde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı görevlileri sivillerin ihtiyaçlarını karşıladı. Vakıf üyeleri, Suriyelilere içinde hurma, bisküvi ve bebek bezi gibi malzemelerin bulunduğu yardım paketi dağıttı.

Humus'tan gerçekleşen tahliye ile ilgili bilgi veren İHH Bab Es-Selam Ofis Sorumlusu Ömer Koparan şöyle dedi:

'Suriye'de devam eden mevcut durumun başladığı ilk günden itibaren Suriyeli mazlumların mağduriyetlerini gidermek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle vakfımızın yürüttüğü insani diplomasi faaliyetleri, en az insani yardım çalışmalarımız kadar büyük önem taşıyor. Humus'un El-waer İlçesi'nden tahliye edilen bin 452 sivil ile bugüne kadar tahliye edilenlerin sayısı 7 bin 500'e ulaştı. Toplamda 15 bin kişi tahliye edilecek.'

DHA