Hurda otomobil yangınında 4 güvercin telef oldu

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde çocukların ateşe verdiği iddia edilen iki hurda otomobil alev alev yandı. Otomobillerin yanında bulunan güvercin kulübesindeki 4 güvercin telef oldu.

Gölcük Çiftlik Mahallesi'nde Necip Topal'a ait hurda haldeki 2 otomobil, iddialara göre mahallenin çocukları tarafından ateşe verildi. İki otomobil alev alev yandı. Otomobillerin yanında bulunan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan İhsan Özmen'e ait güvercin kulübesi içersinde bulunan 4 güvercin dumandan etkilenerek telef oldu.

Yaklaşık 15 yıldır beslediği güvercinlerinin telef olduğunu söyleyen İhsan Özmen, 'Her gün kendi elimle beslediğim güvercinlerim yangında telef oldu. Yaklaşık 15 yıldır bu güvercinleri besleyip uçuruyordum. Onlarla oyalanıp vakit geçiriyordum. Çok üzüldüm' dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA