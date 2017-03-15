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Ankara Haberi: Hurda toplamak için girdikleri gecekondunun duvarı üzerlerine çöktü : 1 ölü, 2 yaralı

Hurda toplamak için girdikleri gecekondunun duvarı üzerlerine çöktü : 1 ölü, 2 yaralı
16:3915 Mart 2017
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Hurda toplamak için girdikleri gecekondunun duvarı üzerlerine çöktü : 1 ölü, 2 yaralı
Hurda toplamak için girdikleri gecekondunun duvarı üzerlerine çöktü : 1 ölü, 2 yaralı

ANKARA'da 3 Suriyelinin üzerlerine hurda toplamak için girdikleri gecekonun duvarı çöktü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Olay Başpınar mahallesi 1107 Sokak'ta meydana geldi . 3 Suriyeli hurda toplamak için metruk bir gecekonduya girdi. Bu sırada gecekondunun bodrum katı Suriyelilerin üzerine çöktü. uriyeli Abdülkerim Gacar, babası Halit ve kardeşi Abdurrahim Gacar çöken duvarın altında kaldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Abdülkerim Gacar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gacar'ın cansız bedeni savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin inclemelerinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

 

DHA

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