HÜRKUŞ ilk atış gösterimini Konya'da yaptı

2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde yer alması planlanan silahlı HÜRKUŞ uçağı, ilk atış gösterimini Konya'nın Karapınar İlçesi'nde gerçekleştirdi.

Konya'nın Karapınar İlçesi'ndeki Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda gerçekleştirilen HÜRKUŞ Uçağı LUMTAS Füzesi Atış Gösterimi'ne Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki Çolak, Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, yabancı ataşeler ile askeri ve sivil üst düzey personel katıldı. Davetliler gösterimi, uçuş kulesinden izledi.

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından 'Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Projesi' kapsamında farklı görev senaryolarını destekleyecek şekilde tasarlanan HÜRKUŞ, silahlı versiyonu ile pilot eğitim ihtiyacının yanı sıra, hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinin düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştirildi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı insiyatifiyle başlatılan 'Silahlı HÜRKUŞ Uçağı Geliştirme ve Seri Üretim Projesi'ne yönelik olarak, ihtiyaç makamlarınca proje tanımlama dokümanı çalışmaları devam ederken, sanayi müsteşarlığı tarafından Teklife Çağrı Dokümanı yayımlandı. Silahlı HÜRKUŞ uçağı ilk gösterim prototip üretimi ise TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirildi.

HÜRKUŞ UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ

Zırhlandırılmış yapı, kendini koruma sistemleri, gece görüş uyumlu aydınlatma, veri linki, lazer işaretleme kabiliyetine sahip elektro optik kamera ve gelişmiş aviyonik sistem özellikleri taşıyan ve Roketsan tarafından üretilen, yerli güdümlü mühimmat LUMTAS/UMTAS/Cirit/TEBER ile silahlandırılacak olan HÜRKUŞ uçağı, 5 adet harici yük istasyonu ve 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.

DHA