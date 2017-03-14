Hüsamettin Özkan'ın acı günü

BAŞBAKAN eski Yardımcısı Hüsamettin Özkan'ın dün vefat eden ablası, Kurmeller Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kurmel'in eşi 85 yaşındaki Servet Kurmel, Adana toprağa verildi.

Buruk Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Hüsamettin Özkan, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, çeşitli kuruluşların temsilcileri, Kurmel Ailesinin fertleri ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitiren Servet Kurmel'in cenazesi öğleyin kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.

Eşini vefatından büyük üzüntü yaşayan Mustafa Kurmel, kızlarının desteği ile ayakta durabildi. Törenin ardından Kurmel Ailesi üyeleri taziyeleri kabul etti.

DHA