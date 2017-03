İBB Başkanı Kadir Topbaş: Bu sistem artık dar geliyor

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş Şile'de bir dizi toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Şile Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen törene İlçe Kaymakamı Salih Yüce, Ak Parti İlçe Başkanı İlhan Ocaklı ve Belediye Başkanı Can Tabakoğlu tarafından karşılanan İ.B.B Başkanı Kadir Topbaş, Şilelilerle bir araya geldi.



"ŞİLE'YE YILLAR ÖNCESİNDEN AİLECE GELİYORDUK…"

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş burada yaptığı konuşmada, "Yıllar öncesi Şile'ye geliyorduk ailece rahmetli ağabeyimin yazlık evi buradaydı ve burada o yıllardaki Şile'nin sıkıntılarını köylerdeki, Ağva'da yaşanılan sorun ya da sıkıntıları onlardan duyardım. Yıl 2004 itibariyle Belediye Başkanımızla birlikte Şile'ye Can geldi hatta köylerimize Ağva'mıza Can geldi. Bu gün Şile sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin farklı güzelliklerine sahip bir cennet köşesidir ama ihmal edilmişti." dedi.

"15 TEMMUZ'U FETÖ, İÇ VE DIŞ MİHRAKLARIN TAHRİKLERİYLE YAŞADIK"

16 Nisan'da yapılacak olan Referanduma değinen Topbaş şunları söyledi: Bu millet Çanakkale'de bir destan yazdı ve Çanakkale'yi geçilmez saydı. Dünya'ya Türk Milletinin yüreğinin gücünü gösterdi. 15 Temmuz'u FETÖ, iç ve dış mihrakların tahrikleriyle yaşadık. Bunlar bu ülkeyi bölmek, parçalamak ve kardeş kavgasına düşürmek istediler. Ama millet olarak bayrağı elinize aldınız, tankların, uçakların karşısında durdunuz. 'Bu nasıl olur' dediler, 'olamaz dünyada böyle bir örnek yok' dediler. Çünkü, insanlar gördüler; tank, top, uçak fark etmiyor, yürek lazım, bu millet imanıyla ve yüreğiyle bunu başardı"

"BİRİLERİNİ KARALAMAYI BIRAKIN, KENDİNİZİ SEVDİRİN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Başkan Topbaş, "2009 yılında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu ve meydanlarda elindeki dosya ile 'sayın başkan sana iki gün müsaade bunu açıkla, yoksa ben açıklayacağım' dedi. Ne oldu ve neden bunu yaptı 'Halkın Başkana karşı olan sevgisini, muhabbetini kırayım, ona oy vermesinler, bana dönerler' diye düşündü. Bir muhteremi yıllar önce ziyarete gittiğimizde şunu söylemişti: 'Bir yerlere gelmek istiyorsanız, başkalarını karalamak yerine kendinizi sevdirmeye çalışın' dedi. Sayın Kılıçdaroğlu kendinizi sevdireceksiniz, birilerini karalamayı bırakın girmeyin bu işlere. Siz bürokrasiden gelerek siyasete yeni başladınız sayılır. Siyasetteki başarının temeli kendinizi sevdirmek ve vatandaşın gönlünde yer tutmaktan gelir" şeklinde konuştu.

"ŞİMDİKİ SİSTEMİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR, ARTIK BU SİSTEM DAR GELİYOR"

Topbaş, "Bu millet; Başkan olsun, Meclis olsun, bu ülke aleyhinde yanlış bir şey yapmaya kalksın 15 Temmuz'da gösterdi bunu, izin vermez. Şimdi diyorlar ki, 'Sayın Cumhurbaşkanımıza güvenimiz var da daha sonra başkası gelirse' diyorlar. Zaten şu an 40 küsur tane parti var, bunlardan hiç istemediğimizin gelme ihtimali var. Şu an 4 tane parti var ve bu partilerin milletvekilleri parti liderlerinin dışında bir karar veremiyor. Parlamentoyu 550 milletvekili yönetmiyor ki, 4 tane lider yönetiyor. Eğri oturup doğru konuşalım; bu sistem değişmesi gerekiyor, bu sistem artık dar geliyor. Daha çabuk karar veren bir sistemin getirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Protokol konuşmalarının sona ermesinin ardından Başkan Topbaş ve beraberindekiler, ilçede yapılan çalışmaların toplu açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdiler.

Başkan Kadir Topbaş, Ak Parti Şile İlçe Başkanı İlhan Ocaklı, Belediye Başkanı Can Tabakoğlu daha sonra esnaf ziyaretinde de bulundular.

Başkan Topbaş, Şile Üsküdar caddesi üzerindeki esnaf ziyareti sırasında, ilçeye her geldiğinde uğradığı ilçenin eski berberlerinden olan Yaşar Karaveli'yle de sohbet etti.

Şile'ye yapılacak olan meydan, zeminaltı otoparkı ve alışveriş merkezi şantiyesini gezen Başkan Topbaş, buradaki çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

