İBB Başkanı Topbaş Çatalca'da: Bizim de yetkilerimiz arttırılırsa daha memnun oluruz

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,(DHA)ÇATALCA'nın mahallelerini gezerek vatandaşlardan 16 Nisan Referandumunda 'evet' oyu kullanmalarını isteyen İBB Başkanı Kadir Topbaş, “Siyasi bir kimliğim olmasaydı, sade vatandaş olsaydım da böyle karar verirdim. Böyle bir karara ben Kadir abiniz olarak 'Evet' derdim. Bizim de yetkilerimiz arttırılırsa daha memnun oluruz" dedi.

İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Çatalca'nın İhsaniye, İnceğiz ve Kabakça mahallelerine doğalgaz verilmesi için düzenlenen törene katıldı. Törende Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel, AK Parti Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan da katıldı.

“DOKUZ MAHALLEYE DAHA DOĞALGAZ"

İhsaniye meydanında düzenlenen törende ilk gazı törenle yakan Topbaş Kadir Topbaş, “Dokuz mahalleye daha doğalgaz getireceğiz. Çatalca'ya yatırımların toplamı 1 milyarın üzerinde. Çatalca'da 2 ay sonra evlerinize doğalgaz alacaksınız" dedi. Çatalca'ya metro sözü de veren Topbaş, “Çatalca'ya metrodan bahsediyorum. Bugüne kadar bunu kim söyledi Mevcut tren yolundan metro sistemi projesini tamamlamak üzereyiz" dedi. Topbaş, İstinye -Çubuklu arasında arabalı vapur seferlerinin de başladığını belirterek “Böylece vatandaşlarımız 8 dakika içerisinde karşıda olabilecek. Ayrıca İstinye'ye metro da götürüyoruz" dedi.

MAKAM ARACINI TOPBAŞ KULLANDI

Ardından, İBB Başkanı Kadir Topbaş ve beraberindeki heyet, siyah bir minibüse binerek Çatalca'nın diğer köylerine gitti. Topbaş'ın bizzat kendisinin kullandığı araçta Kaymakam İnci Sezer Becel de başkanın yanına oturdu. Siyah çakarlı araçların uzun kuyruklar oluşturduğu konvoy Çatalca'nın mahallelerini dolaştı. Oklalı ve Kestanelik mahallerindeki kahvehanelerde mola veren Topbaş, vatandaşların taleplerini dinleyerek bir an önce yapılması talimatını verdi.

"BİZİM DE YETKİLERİMİZ ARTTIRILSA DAHA MEMNUN OLURUZ"

Daha sonra Topbaş, Çatalca Çanakça mahallesi yatırım ve hizmetlerinin tanıtım programına katıldı. Burada da konuşma yapan Topbaş, 16 Nisan'da düzenlenecek referanduma değindi. Vatandaşlardan 'Evet' için destek isteyen Topbaş “Bu hizmetlerin sürdürülebilir olması için, istikrarlı bir yönetimin devam etmesi için, kararınızın 'Evet' olacağına inanıyorum. Siyasi bir kimliğim olmasaydı, sade vatandaş olsaydım da böyle karar verirdim. Böyle bir karara ben Kadir abiniz olarak 'Evet' derdim. Çünkü doğru gördüğüm, şu anda başkan olarak benim yaşadığım rahatlığın benzeri bir rahatlık getireceğine inanıyorum. Bizim de yetkilerimiz arttırılırsa daha memnun oluruz." diye konuştu.

DHA