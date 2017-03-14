İBB Meclis Üyesi Sipahi'den Hollanda'ya çağrı: Özür dile, ineği kurtaralım

HOLLANDA ile yaşanan diplomatik krize tepki göstermek için çiftliğindeki Hollanda cinsi ineğini keseceğini açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi’nin Bağımsız Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi, Hollanda’nın cuma gününe kadar özür dilemesi halinde ineğin ‘kurtulacağını’ söyledi.

İBB Meclisi’nin Mart ayı oturumlarının ikinci gününde de gündemde Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik kriz ve Bağımsız Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi’nin Hollanda’ya tepki olarak keseceğini açıkladığı ‘Hollanda ineği’ vardı. Bugün kesilerek dağıtılacağı duyurulan kavurma için meclisin kafeteryasında hazırlık yapıldı. Ancak sonra plandan vazgeçildi ve dağıtımın cuma gününe ertelendiği duyuruldu. Kafeteryada kavurma yerine her zaman olduğu gibi çorba dağıtıldı.

"ROTTERDAM'I KARDEŞLİKTEN ATACAK MISINIZ"

Bağımsız Meclis Üyesi ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi meclis kürsüsünden “Öfkeyle kalkan zararla oturur. Ben öfkeyle kalktım, inekten zarar ettim. Şimdi Hollanda’ya çağrı yapıyorum. Öfkeyle kalkma, özür dile, ineği kurtaralım” dedi.

CHP’li Meclis üyesi Ercan Erdem ‘ineğe dokunulmaması’ çağrısında bulunarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Rotterdam Belediyesi ile kardeş şehir olduğunu hatırlattı. Erdem “2005’te bu Meclis’te iki şehir kardeş ilan edilmiş. Burada konuşuyoruz ama kimse kalkıp ‘bu kardeş bunu bize nasıl yaptı’ demiyor” dedi. Erdem, AK Parti grubuna dönerek “Rotterdam’ı kardeşlikten atmak gibi bir önerge getirecek misiniz’ diye sordu. İBB’nin AK Parti Grup Başkanvekil yardımcısı Faruk Aydın, “Kardeş şehir konusunda bir çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde gündeme getirilecektir. Aklıselim Hollanda’da galip gelir, Hollanda geri adım atar da özür dilerse normalleşme olacaktır. Hayat hep böyle devam etmeyecek” dedi.

ÖZÜR DİLENMEZSE CUMA GÜNÜ KESİLECEK

İneği cuma günü keserek Meclis’te dağıtmayı planladığını söyleyen Hüseyin Avni Sipahi, “Ben aslında ineğin satılmasından yanaydım ama meclis başkanımız kesilmesinden bahsedince ‘bahara doğru keselim’ dedim. Eğer Hollanda ineğini kurtarmak istiyorsa bir an önce özür dilemeli. Hollanda umarım bir an önce yanlıştan döner. İnek cuma günü kesilecektir. Benim de gönlüm kesilmesinde yana değil ama zaten binlerce hayvan kesiliyor” dedi. İneğin kesilmesine tepki gösterenlere ise Sipahi, “Vejetaryenler zaten yemiyor. O zaman bütün hayvanseverleri vejetaryenliğe davet ediyorum” yorumunu yaptı.

DHA