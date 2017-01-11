İBB'den “20 Yıllık' durak ihalesi

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,(DHA)İSTANBUL'un farklı ilçelerinde bulunan bin 854 durağın yenilenmesi ve kullanılmasına ilişkin '20 yıl' süreli ihale yapılmasına karar verildi.

İSTANBUL GENELİNDE BİN 854 DURAK İHALE EDİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'li üyelerin itirazları ile kabul edilen karara göre, İstanbul'da bulunan bin 854 durağın “modernize edilmesi ve içindeki reklam alanlarının 20 yıl süreyle intifa hakkının verilmesi" ihale edilecek.

“20 YILLIK İHALE YAPMAYA HAKKIMIZ VAR MI"

CHP'nin itirazını dile getiren İBB Meclis üyesi Hakkı Sağlam, “Önümüzdeki 20 yılı kapsayacak şekilde, bu kadar geniş bir süre ile ihale yapılmasına hakkımız var mı Hukuki olarak olsa bile, böyle bir karar etik değil" ifadesini kullandı. İETT duraklarının modernizasyonu ile ilgili ihale süresinin 5 yıl olması önerisinde bulunan Sağlam, “Makul olan 5 yıldır, 8-10 yıla da uzatabilirsiniz. Ama 20 yıllık bir yetki verirsek, önümüzdeki dönemi çok ciddi şekilde etkileyecek. 3 ay önceki döviz kuru ne, şimdi ne durumda" diye konuştu.

“KAMU MENFAATİ AÇISINDAN YERİNDE OLUR"

CHP'nin eleştirilerine yanıt veren Ak Partili Hukuk Komisyonu Başkanı Osman Gökçebaş, "İhalenin 20 yıl olarak yapılması kamu menfaati açısından düşünüldüğünde yerindedir. Çünkü 5-10 yıl olarak ihaleye çıktığınızda gelir daha düşüktür, ama 20 yıl olarak düşündüğünüzde elde edeceğiniz gelir daha fazladır" dedi.

Konuşmaların ardından, CHP'nin ihalenin 5 yıllık olması yönündeki teklifi oylamaya sunuldu, kabul edilmedi. İhalenin 20 yıllık yapılması ise oy çokluğu ile kabul edildi.

DHA