İbrahim Kalın: İsviçre'nin PKK mitingine izin vermesini kınıyoruz

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İsviçre'yi bugün terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği miting nedeniyle kınadı, "İsviçre hükümetini sorumlulardan hesap sorulması ve gelecekte benzer olaylar yaşanmaması için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından organize edilen mitingle ilgili olarak yazılı bir basın açıklaması yayınladı. İsviçre hükümetinin terör örgütlerine destek vermeyi bırakması istenen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsviçre makamlarının bugün PKK terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen teröre destek mitingine izin vermesini en güçlü şekilde kınıyoruz. Her fırsatta Türkiye ve Avrupa’daki Türk toplumu aleyhine adımlar atanların terör örgütü PKK’ya ait sembol ve sloganlara göz yumması kabul edilemez. Terör örgütü tarafından düzenlenen bu etkinlikte açıkça Cumhurbaşkanımızın hayatına kastedilmesi çağrısında bulunulması karşısında “barışçıl gösteri” bahanesine başvuran İsviçre hükümetini terör örgütlerine destek vermeyi bırakmaya davet ediyoruz. Teröristlere meşru aktör muamelesi yapmanın izahı mümkün değildir. Yapılanlar açıkça teröre destek olmaktır. İsviçre hükümetini sorumlulardan hesap sorulması ve gelecekte benzer olaylar yaşanmaması için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz."

DHA