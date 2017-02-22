İç çamaşırında bonzai ile yakalandı

ZONGULDAK'ta, iç çamaşırında gizlediği 35 gram bonzai ile yakalanan 35 yaşındaki S.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri kentte sattığı ihbarı yapılan S.K.'yı dün akşam otogarda otobüsten indiği sırada gözaltına aldı. Çınar K. adına düzenlenen sahte kimlikle yakalanan S.K.'nın iç çamaşırında 35 gram bonzai ele geçirildi. Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA