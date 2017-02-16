'İç savaş çıkar' diyen Ak Partili yöneticinin istifası istendi (2)

CHP'Lİ ÖZEL: BU BİR SUÇÜSTÜ DURUMUDUR"

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, referandumdan 'evet' çıkmazsa iç savaş çıkacağını söyleyen Ak Parti yöneticisi Ozan Erdem'in sözlerini, "Bu bir suçüstü durumudur" değerlendirmesinde bulundu.

Erdem'in açıklamasının bir kişisel tavır olmadığını belirten Özgür Özel, "Bilinçli olarak yaptıkları negatif kampanyanın stratejik olarak sürdürdükleri korku politikasının bir ürünü. Bu yüzden kamuoyundan tepki gelince il başkan yardımcısının istifasını istemek sorunu halletmez. Yapılan yanlış ve işlenen suç kişisel değil, kurumsaldır" dedi. Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişte milletvekili adayları da olan partide il başkan yardımcılığı gibi kritik bir görevde bulunan, özel olarak propaganda için görevlendirilen, ilçe ilçe gezdirilen ve eline mikrofon vererek üyelere konuşturulan bir kişiyle karşı karşıyayız. Parti adına konuşuyor. Kamuoyuna yansıyan bu sözler tüm partililerden alkış alıyor. Kamuoyuna yansıyınca istifasını talep etmekle AKP bu işten kurtulamaz. Anadolu deyimi ile 'Anası neyse danası da odur.' Bugüne kadar Numan Kurtulmuş ile başlayan, Başbakan'ın ve Cumhurbaşkanı'nın sürdürdüğü anayasanın içeriğini ve maddelerini anlatmak savunmak yerine korku üretmek, önüne gelen herkese terörist demek, 16 Nisan sonrasını zihinlerde terörize etmek, sürekli karışıklıktan ve iç savaştan bahsetmek, Türkiye'ye fayda getirmez. Derhal Ak Parti'nin kurumsal olarak tüm Türkiye'den ve milletimizden özür dilemesi gerekir."

Ak Parti yöneticisi Ozan Erdem'in açıklamasının bir suç ürünü olduğunun altını çizen Özen, "Partilerin görevi teşkilatlarına ve ilçelerine görevlileri yollayıp, onları referanduma seçimlere hazır olun çağrısında bulunmaktır. Ama Ozan Erdem ilçe ilçe gezip, 'referandum sonrası iç savaşa hazır olun' demesi Ak Parti'nin içinde bulunduğu açmazı, Türkiye'yi sürüklemeye çalıştığı, felaketin gözler önüne sermesi açısından bir suçüstü durumudur" diye konuştu.

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

DHA