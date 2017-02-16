'İç savaş çıkar' diyen Ak Partili yöneticinin istifası istendi (5)

ERDEM'DEN YAZILI AÇIKLAMA

'İç savaş çıkacak' dediği için Ak Parti Manisa İl Başkan Yardımcılığı görevinden ve yönetimden istifa eden Ozan Erdem, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

"Pazartesi günü Soma'da AK Parti teşkilatımıza yönelik yaptığım konuşmanın tamamı bir bütün olarak, objektif şekilde dinlendiğinde ve okunduğunda; ülkemizin, milletimizin milli birlik ve beraberliğinden, barış ve demokrasinin öneminden bahsettiğim anlaşılacaktır. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığımız darbe ve işgal girişiminde ana rol oynayan Fethullahçı Terör ve Casusluk Örgütü'ne yardımcı olan üst akıl ve diğer taşeronlar; DAEŞ, PKK gibi örgütler ülkemizi işgal etmek ve ardından güzel memleketimizde bir kardeş kavgası çıkarmak için tetikteydiler. Bu bilinen gerçek yanında, bu hedeflerinden vazgeçmediklerini gerek ekonomik saldırılarla, gerekse terör saldırılarıyla ispat ettiler ve etmeye de devam etmektedirler. Millet olarak kardeşçe bir ve beraber olmadığımız takdirde ise bu hedeflerinden vazgeçmeyecek olan şer odakları, her türlü iç karışıklık ortamı oluşturmak için fırsat kollamaktadırlar. Konuşmamda bu konuya değinerek bu oyuna gelmememiz gerektiğini, demokratik bir ortamda seçime gidip, olabildiğince yüksek oy oranıyla hukuk içinde bu tehlikeleri bertaraf edeceğimizi ifade ettim. Konuşmamın başı ve sonu tamamıyla budur. Konuşmamın tamamı izlenince bu söylediklerim açıkça görülecektir. Ülkemizin referandum sürecinde yaşadığı bu ortamda sözlerimi, cımbızlayarak ve adeta tuzak kurarak, manipüle ederek beni kamuoyu önünde çok farklı lanse ederek mağdur ettiler.Paylaşılan görüntünün başı ve sonrası ekranlara getirilmeden, sadece cımbızlanarak otuz saniyesi gösterilerek bir linç kampanyası başlatıldı. Söylediklerimin tam tersi bir anlam ortaya çıkartılarak kamuoyunun ön yargıyla bakmasına sebep olundu. Aşk ve rahmet topraklarının çocukları olan milletimiz, tüm oyunlara rağmen kardeş kavgasına ne şimdi ne de gelecekte düşmeyecek, birlik ve beraberliğini barış içinde sürdürecektir. Konuşmamda şunu ifade ettim; 'Referandum sürecini sabote ederek, ülkemizi kaosa sürükleyerek, 15 Temmuz'da yapamadıklarını şimdi yapmaya çalışacaklar. Ülkemizin içinde ve dışında saldırılara devam edecekler. Ama biz sandıkta, demokrasiyle bu süreci kazanacağız, oyumuzla demokrasiyle bu süreci atlatacağız' dedim. Zaten aksini ifade etmek şahsımın da partimizin de misyonuna, düşüncesine iftiradır. Yüce Türk Adaleti önünde tarafıma yöneltilen suçlamalarla ilgili tüm yasal haklarımı kullanacağım."

DHA