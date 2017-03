İçişleri Bakan Yardımcısı Öztürk: Alevi kaymakamlar var, 2 emniyet müdürümüz Alevi

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Tunceli'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle yaptığı toplantıda, Alevi gençlere devlet kapısında iş verilmediği yönündeki eleştirilere, "Neticede bu siyasi bir iktidar, kendisiyle ilişkili olmayan bir kesime o kadar büyük bir ağırlık vermediği söylemek mümkün. Ama hiç verilmiyor demek de doğru değil. Alevi kaymakamlar var, 2 il emniyet müdürümüz Alevi" yanıtı verdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Tunceli'de ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Vali Osman Kaymak, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, Emniyet Müdürü Doğu Ateş tarafından karşılanan Bakan öztürk, burada Vali Kaymak, emniyet, jandarma yetkilileri ve 7 ilçenin kaymakamı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle biraraya geldi. Vali Osman Kaymak, işsizliğin önlenmesi için Tunceli'de yapılan hizmetleri ve maliyetleri konusunda kısa bilgiler verdi.

"SÜREÇLERİN TAMAMI ÖRGÜT TARAFINDAN SUİSTİMAL EDİLDİ"

İçişleri Bakan Yardımcısı Sabahattin Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Tunceli'nin 1 numaralı melesesinin güvenlik olduğunu belirterek, "İçişleri Bakanlığı olarak spesifik olarak, direkt alanımız güvenliktir. Onun için sizinle hasbıhal etmek istedim. 35 senedir terörle mücadele ediyoruz. Bu bölücü terörle mücadele süreci inişli, çıkışlı oldu. Zaman zaman geri çekilmeler oldu. Zaman zaman barış süreci, çözüm süreci denilen süreçler oldu. Fakat sonuçta şu görüldü ki bu süreçlerin tamamı örgüt tarafından istismar edildi ve devlete karşı silahlanma ve güç toplama vesilesi olarak görüldü. Ülkemizin geleceğe hızlı, güçlü bir şekilde gidebilmesi, Alevisiyle Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle birleşmesine bağlıdır. Eğer bunlardan bir tanesini yolculukta kaybedersek, bu bizim gücümüzü önemli ölçüde zaafa uğratır. En büyük zararı buranın mahalli halkına vererek göstermiştir, bu vahşi örgüt, kanlı yüzünü. Bizim arzu ettiğimiz en önemli şey; Tunceli'de, Tuncelili vatandaşlarımızın, Bingöl'de Bingöllü vatandaşlarımızın yapmakta olduğumuz terörle mücadelede bizim yanımızda kol kola, omuz omuza bize destek olmalarını istemekten ibarettir. Ülkemiz zor bir coğrafyada yer alıyor. Bu Anadolu topraklarında ne medeniyetler, ne milletler gelmiş, geçmiş. Biz 1000 yıldır burada, 1071'den beri Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla bu birlikteliği burada kurduk ve uzun süreli bir devletler, medeniyet manzumesi oluşturduk. Bunu sizinle yaptık. 2017 yılında Allah nasip ederse ciddi bir mücadele noktasındayız. Bunu sizinle beraber yapacağız" dedi.

"REFERANDUMDA HER TÜRLÜ GÜVENLİK TEDBİRİ ALINACAK"

Referandum konusuna da değinen Bakan Yardımcısı Öztürk, referandum günü insanların güvenli bir şekilde oylarını, kendi iradeleri doğrultusunda kullanması için her türlü güvenlik tedbirinin alınacağını ifade etti.

'ALEVİ GENÇLERE KAMUDA İŞ VERİLMİYOR' İDDİASI

Alevi gençlere kamuda iş imkanı verilmediği yönünüde hem sitem, hem de sorular üzerine Öztürk, şöyle konuştu:

"Bu bölgeden gelen çocukların, hiçbir mülakatta torpilli olmadıkları halde, ben buradan bazı çocuklarımızın kaymakam olarak seçmiş birisiyim. İsim de verebilirim, ama şuan buna gerek yok. Bu isimleri ifşa etmenin anlamı yok. Ayrıca şu an Türkiye'nin 81 il emniyet müdürü içinde 2 emniyet müdürümüz Alevi. Hangileri olduğunu sormayın ama ben Alevi emniyet müdürü olduğunu söyleyeyim. Dolayısıyla devlet içinde böyle bir önyargı yoktur. Neticede bu siyasi bir iktidar, kendisiyle ilişkili olmayan bir kesime o kadar büyük bir ağırlık vermediği söylemek mümkün. Ama hiç verilmiyor demek de doğru değil. Bu ülkenin bir bütün olarak ileriye doğru yürümesinde sizlerin de rolü var. Sizleri hesaba katmamış, hiçbir proje başarıya kavuşmaz. Dolayısıyla devletin her kademesinde öğretmeninden subayına kadar, albayından polisine kadar, hakimine, yargıcına kadar, her yerde olması gerektiğinin 3 puan altında 3 puan üstünde olması gerektiğini düşünüyorum. Kişisel olarak ben bu hükümette hem bakanlık yapmışım, hem de şu an bakan yardımcısıyım ve bunun da gereğini yerine getirmiş birisiyim. Belki istediğiniz kadar olmuyor, olabilir ama ben şunu diyeyim; Tunceli'de yetişmiş olan veya Alevi olan bir kardeşimizin devletin bir kademesinde Alevi olduğu için veya Tuncelili olduğu için red edilmesine asla gönlüm razı değil. Öyle birşey yok zaten, olamaz da. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Böyle bir durum devlet içinde asla olmaz."

İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, toplantıdan sonra Tunceli'den ayrılarak Ankara'ya dönmek üzere Elazığ'a gitti.

DHA