İçişleri Bakanı Soylu, erlerin yemin törenine katıldı (2)

OKUL AÇILIŞINA KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik'te Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu'nun açılış törenine katıldı. Açılışta öğrencilerle bol bol hatıra ı çektiren Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Çocuklarımıza şunu söylemek istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan amcanız Avrasya'yı yaptı, bu ülkede üçüncü Boğaz Köprüsü'nü, bölünmüş yolları yaptı. Recep Tayyip Erdoğan amcanız bizim acaba bu ülkede olacak mı diye baktığımız Avrupa'da, dünyada bizi kıskandıran, ama siz yetişirken öz güveninizle yetişmenizi sağladığı Marmarayı yaptı hem de denizin onlarca metre altından bunları gerçekleştirdi. 81 ile üniversite yaptı ve bu ülkede şehir hastaneleri bu ülkenin kaynaklarını engelli kardeşlerimize veren, bu ülkede bana da el atan yok mu diye bekleyen insanlara devletin el uzattığı anlayışı gerçekleştirdi."

DANIŞMA KURULU TOPLANTISINDA KONUŞTU

Bakan Süleyman Soylu, daha sonra Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ak Parti Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı. Soylu burada yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

"Çok sıkıntı çekti, bu millet çok badirelerden geçti. Bu milleti sürekli yukardan aşağıya 'siz bu ülkeyi yönetemezsiniz, size bu ülkeyi yönettirmeyeceğiz' dediler. Bir gün terörizmle terbiye etmeye çalıştılar, bir gün anarşizmle terbiye etmeye çalıştılar, bir gün enflasyonizmle terbiye etmeye çalıştılar, bir gün o medya patronlarının gazete manşetlerinden terbiye etmeye çalıştılar. Tam 300 yıldır bu coğrafyayı geriletmeye çalıştılar. Umutlarımızı, hayallerimizi ne zaman yeşertsek, bizim ayaklarımıza çelme taktılar. Bizi birbirimize düşürdüler. Bizi 1600 1700 faizlerle terbiye etmeye, yüzde 150 enflasyonlarla terbiye etmeye kalktılar. Bizi böyle bir bezginlikle karşı karşıya bırakmak istediler. Biz liderlerimizi seçtik, ülke yöneticilerimizi seçtik, her birine ayrı muamele ettiler, her birine iftira attılar."

DHA