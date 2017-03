İçişleri Bakanı Soylu: PKK'yı bu topraklardan silip atacağız

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Erciş ilçesinde yaptığı konuşmada, "PKK'yı bu topraklardan söküp atacağız" dedi.

Uçakla Van'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle Erciş İlçesi'ne geçti. Bakan Soylu, buradan ilçe seçim bürosunun bulunduğu Van Yolu Caddesi'nde toplanan vatandaşlara kar yağışı altında hitap etti. Bakan Soylu, "Çok sıkıntılı dönemler geçirdik. Çok dertler için içimize ağladık. Memleketimizin her kesimine acılar yaşattılar. Birlik, beraberlik içinde yarınlara ulaşmamamız için her birimize travma yaşattılar. Bu ülkede hepimizi terbiye etmek istediler. Başbakanını astılar. Mezhep ayrımı yaptılar. Bizi etnik kökenler üzerinden, Kürt, Türk diye ayırmaya çalıştılar. Ülkenin birlik ve beraberliğini zayıflatmak istediler. Yeter ki güçlü, ayaklarının üzerinde duran Türkiye olmasın dediler. Topraklar, yerler şahit olsun. Allah, şahit olsun ki bizi Kürt kardeşlerimizden ayıramayacaklar. 15 Temmuz'da aynı şeyi ortaya koydular. O maşanın talimatıyla birlikte, helikopter, tanklar, uçaklarla milletimizi terbiye etmek istediler. Bu ülkeyi ayağa kaldırmamak için türlü türlü tezgahlar, tuzaklar ortaya koymaya çalıştılar. Bu milletin cevabı tektir. Şiddetle, silahla zorluklarla değil, oylarıyla demokrasiyle cevap veriyor. 16 Nisan'da referandumda bizi terbiye etmeye bu millet cevap verecek. Bizi bölemediniz, parçalayamadınız. Gümbür gümbür geliyoruz" dedi.

ÖZERKLİK İLAN EDİN DE BOYUNUZUN ÖLÇÜSÜNÜ ALALIM

Bölgede PKK'yı temizleyip atacaklarını belirten Bakan Soylu, "Bir partinin temsilcileri oy için anne, babaları tehdit ettiler. Biri 'Türkiye'yi tükürükle boğacağız' dedi. Bu ülkenin birliği üzerinde kimseye oyun oynatmayız. Yıllardır çocuklarımızı işsiz bıraktılar. Terörün önünü açtılar. Terörden dolayı yatırım gelmiyor. Bunlar biz siyaset yapacağız dediler. Oy istediler. Sonra istismar ettiler, kandırdılar. 7 Haziran'dan sonra dedilerki 'biz özerklik ilan edeceğiz' dediler. Nusaybin'de, Kızıltepe'de, Cizre'de. Kalbinde cesaret varsa bir yerde özerklik ilan edeceğiz de de alalım boyunun ölçüsünü. Bu PKK'ya gerekli dersi vereceğiz. PKK'yı bu topraklardan silip atacağız. Bu ülkede sessiz devrim var. Tahammül edemiyorlar. Biz kardeşiz. Bu topraklarda birlikte ebediyen yaşayacağız. Teröre biraz gem vurduk. Sadece teröristle mücadele etmiyoruz. Gabar'da, Cudi'de, Besler Dereler'de Türkiye'nin her noktasında biz varız" dedi.

23 İLE YATIRIM GELECEK

Cazibe merkezleri kapsamında 23 ile yatırım geleceğini belirten Bakan Soylu, "Van da bu kapsamda 15 bin 242 evladımız istihdam edilecek. Özel setktörün gelmesiyle iş sahibi olacak. Terörü tasfiye ettikçe iş, aş açılacak. Gençler her ilde iş bulacak. Terörü def edeceğiz. Ekonomik ve sosyal politikalar üreteceğiz. Biz meclise gidip oturamıyoruz. Gece 4'e kadar çalışıyoruz. Biz vatandaşlarımızla bir araya gelmezsek ülkeyi PKK, FETÖ yönetecek. Artık o günler geçti. Meclis güçlü olacak. Dünya bize tahakküm etmek istedi. Onlara fırsat vermedik. Artık, milletin iktidarı olacak. Milletin yargısı, meclisi olacak. Gençlerin milletvekili olmasını istemiyorlar. Türkiye'nin büyümesini istemiyorlar. Ülkenin genç enerjisini ülkenin içerisine yansımasını istemiyorlar. Şimdi Almanya, Hollanda devreye giriyor. 16 Nisan'da bu millet hepinizi sandığa gömecek. Biz 300 yıldır gerileme dönemi yaşıyorduk. 14 yıldır sıçrama yaşadık. Şimdi tam fırsattır. Biz kendi aracımızı, otobüsümüzü, uçağımızı yapacağız. Dünyanın ilk 10 büyük ülkesi olacağız" dedi.

Konuşmasını ardından Bakan Soylu, beraberindekilerle birlikte açılış kurdelesini kesti. Bakan Soylu'ya Ak Parti İlçe Başkanı Adnan Aydın; kilim, Bölgesel Amatör Lige çıkan Erciş Belediye Spor'un forması ve ilçede yaşayan Kırgızlar tarafından kalpak takımı hediye edildi.

DHA