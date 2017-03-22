İçişleri Bakanı Soylu: PKK'yı bu topraklardan silip atacağız (3)

CHP, KILIÇDAROĞLU'NUN ARKASINA TENEKEYİ TAKACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Gençlik Kolların'nın organizesinde gençlerle bir araya geldi. Burada CHP'yi eleştiren Bakan Soylu, "CHP'liler iyi düşünmeli. CHP Kılıçdaroğlu'nun aklıyla hareket edip PKK ile aynı noktaya koşuyor. Bu Kılaçdaroğlu'nun aklına uymayın. Kılıçdaroğlu CHP'yi batıracak. CHP içinde de herkes atağa kalkmış. Kılıçdaroğlu'nun sonunu görüyorlar. Eski genel başkan adayları il il gezip kendi planlarını yapıyor. Barolar Birliği Başkanı, İstanbul Barosu Başkanı bunlar kendi planlarını yapıyor. Kılaçdaroğlu ise cambaz gibi kendini kurtarmaya çalışıyor. Kılaçdaroğlu, çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üç sıçrar. 16 nisanda kaybedeceksin. CHP senin arkana tenekeyi takacak ve seni gönderecek" dedi. Bakan Soylu, daha sonra bir otelde kanaat önderleriyle bir araya geldi.

DHA