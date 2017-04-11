İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kandil'deki itler çocukları taciz ediyorlar

Özgür ALTUNCU Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu,'O çocukları Kandil'deki itlerin yanına götürüyorlar. 65 yaşında, 70 yaşında, 75 yaşında haysiyetsiz adamların yanına götürüyorlar. Kimine etek giydiriyorlar. Kimine fiziğine göre pantolon giydiriyorlar. O çocukları taciz ediyorlar' dedi. Soylu, 'Ahlaksız adamlar. Burada içişleri bakanı olarak söylüyorum. O kardeşlerimiz bir daha o manzarayla karış karşıya kalır,o yaşta onları dağa götürürlerse, benim içişleri bakanlığım bana haram olsun' diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu Pendik'te referandum mitinginde konuştu. Soylu, PKK'nın dağa kaçırdığı 13 yaşındaki kız çocuklarının taciz edildiklerini söyledi. '13 yaşındaki çocukları, kızları annelerinin kucaklarından alıyorlar ve dağlara götürüyorlar' diyen Soylu yaşananları şöyle anlattı: 'Hiç kolunuza bir anne girdi mi 'Benim kızımı aldılar bakan bey'. 'Sen güçlü bir adamsın'. 'Evladımı geri istiyorum'. 'Onun kokusunu özledim' diye göz yaşlarıyla hiç size sarıldı mı Ben bir babayım. Benim de vicdanım var. Kalbim var. O çocuğun yeri annesinin kucağıdır. O çocuğu bizim yapmamız gereken öğretmendir, hemşiredir, doktordur. Onu idealleriyle beraber buluşturmaktır'

'BİR GÖTÜRÜRLERSE BAKANLIĞIM HARAM OLSUN'

'Neler yapıyorlar biliyor musunuz O çocukları Kandil'deki itlerin yanına götürüyorlar. 65 yaşında, 70 yaşında, 75 yaşında haysiyetsiz adamların yanına götürüyorlar. Kimine etek giydiriyorlar. Kimine fiziğine göre pantolon giydiriyorlar. O çocukları taciz ediyorlar. Ahlaksız adamlar. Burada İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. O kardeşlerimiz bir daha o manzarayla karış karşıya kalır, o yaşta onları dağa götürürlerse, benim içişleri bakanlığım, bana haram olsun'.

'GOL YİYEN DEĞİL, GOL ATAN BİR TÜRKİYE OLACAĞIZ'

Türkiye'de yaşanan siyasi süreçleri bir futbol maçına benzeten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Maçın 5. dakikası, bir gol yedik sol bekten. Bilerek sol dedim. Bize hep golleri, hep sol taraf atmaya çalışıyor ya. 15 dakikada bir gol daha yedik sol bekten. Seyirci mırıldanmaya başladı. 'Yahu antrenör şu adamı değiştir da'. Sonra 20'inci dakikada bir gol daha yedik. 40'incı dakikada bir gol daha yedik. Seyirci başladı bas bas bağırmaya. 'Şu adamı değiştir'. Antrenör demeye başladı, 'Buranın hakimi benim'. 'İstediğimi oynatırım, istediğimi oynatmam'. İkinci yarıda bir gol daha. 60. dakikada bir gol daha. 70. dakikada bir gol daha. Seyirci en sonunda çıldırır sahaya girer değil mi İner ey gidi ey. Biz 60'da bir gol yedik. 71'de bir gol yedik. 80 darbesinde bir gol yedik. 28 Şubat'ta bir gol yedik. 27 Nisan'da bir gol yedik. Gezi olaylarında bir gol yedik. Ondan sonra 17-25 Aralık'ta bir gol daha yedik. Ardından 6-7 Ekim'de bir gol daha yedik. Bize 15 Temmuz'da bir gol daha atmaya çalıştılar. Bu sistemin karşısında milletin hep gol yemesini, hep mağlup olmasını, hep verdiği oyla; ancak iktidar olup muktedir olamamasını planlamışlardır. Dünya bizi bekle. Biz artık gol yiyen değil, gol atan bir Türkiye olacağız' diye konuştu.

'EY KILIÇDAROĞLU BU MİLLET HESABINI SORAR'

Terör örgütünün referandumdan 'Evet' çıkmasından korktuğunu söyleyen Bakan Soylu CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na seslenerek, 'Bizim evlatlarımız orada, dağlarda terör mücadelesi yaparken, bugün eğer PKK'nın istediğini, Türkiye'de biz gerçekleştirir, Türkiye'yi bir zaafiyete, bu milleti bir zaafiyete düşürürsek. Ey Kılıçdaroğlu, terörün değirmenine bilerek veya bilmeyerek can suyu taşırsan, şimdi burada söylüyorum. Bu millet bunun hesabını, bu dünyada da sorar, öteki dünyada da sorar'dedi.

DHA