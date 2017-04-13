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Ankara Haberi: İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 13 ilde, 131 DEAŞ'lı gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 13 ilde, 131 DEAŞ'lı gözaltına alındı

09:2813 Nisan 2017
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İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 13 ilde, 131 DEAŞ'lı gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 13 ilde, 131 DEAŞ'lı gözaltına alındı

GÜVENLİK kuvvetlerince dün 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 412 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, DEAŞ'a yönelik olarak ise son bir haftada, 13 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 131 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildi.

DHA

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