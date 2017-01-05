İdil Biret'in 25'inci yıl konserini Adana Valiliği iptal etti

ADANA'da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ÇDSO) kuruluşunun 25'inci yılı ve kentin 5 Ocak kurtuluş günü kutlamaları nedeniyle dünyaca ünlü piyanist İdel Biret'in vereceği konser 'güvenlik nedeniyle' iptal edildi.

Büyükşehir Belediyesi tiyatro salonundaki konserle birlikte Uğur Mumcu Meydanı ve Büyüksaat'te yapılacak bayrak çekme törenindeki halk oyunları gösterileri, 6 Ocak'ta Öğretmenler Korosu'nun vereceği konserin de yapılmayacağı belirtildi. Adana Valiliği'nden, ilgili yerlere gönderilen iptal kararında şöyle denildi:

"Ülkemizde meydana gelen terör hadiseleri sebebiyle, 5 Ocak 2017'de yapılacak Adana'nın kurtuluşunun 95'nci yıldönümü programında yer alan bazı etkinlikler ülkemizde meydana gelen terör olayları nedeniyle Valilik makamının 4.1.2017 tarih ve 466 sayılı oluru ile iptal edilmiştir."

İDİL BİRET KENTTEN AYRILDI

Valiliğin bu kararı üzerine Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Yönetim Kurulu iptal kararı alarak, durumu İdil Biret ve orkestra şefine iletince her ikisi de kentten ayrıldı. Ancak kararın duyulması ile Valilik'te sonradan bir değerlendirme daha yapılıp, şenlikli gösterilerin iptal edilmesinin düşünüldüğü, senfoni konserinin bu kapsamda düşünülmeyeceği ÇDSO yönetimine iletildi. Senfoni yönetimi de bunun üzerine yeni bir değerlendirme yapmak üzere toplandıysa da, İdil Biret'in kentten ayrıldığı anlaşıldı.

DHA