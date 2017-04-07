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Kayseri Haberi: İdlib'te ölenler için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı

İdlib'te ölenler için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı

15:117 Nisan 2017
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İdlib'te ölenler için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı
İdlib'te ölenler için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı

KAYSERİ'de, Suriye'nin İdlib şehrinde 4 Nisan'da meydana gelen saldırıda ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Hunat Camisi'nde cuma namazının ardından, sivil toplum kuruluşlarının talepleri üzerine, İdlib'te ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazı, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven kıldırdı. Güven, ''Allah zalimin zulmünden herkesi korusun. Eğer bu zulümlere 'dur' demezsek, bir gün bu zulüm gelir, bizi de bulur'' dedi. Kılınan namazın ardından, ölenler için dua edildi.
Daha sonra cami avlusunda Memur-Sen Kayseri Temsilcisi Aydın Kalkan bir açıklama yaptı. Açıklamasında, İdlib'teki katliamdan Suriye rejimi lideri Beşar Esad'ı sorumlu tutan Kalkan, Esad'a destek olan liderlerin de katliamın ortağı olduğunu bildirdi.

DHA

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