İdlip'te kimyasal saldırı iddiası: 43 ölü, 200 yaralı

10 ambulans ve AFAD ekipleri Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Bab-El Hava Sınır Kapısı'na geçti

Yaralılar Reynahlı'ya getiriliyor

SURİYE'nin İdlip kentindeki bir yerleşim bölgesine rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında çoğu çocuk 43 kişi hayatını kaybederken 200 kişi de yaralandı.

Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıktaki İdlip kentinin güney bölgesine düzenlenen hava saldırısında yaralanan Suriyeliler, Bab-El Hava Sınır Kapısı'na getirildi. Reyhanlı İlçesi'nden yardım istenmesi üzerine 10 ambulans ve AFAD ekipleri Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Bab-El Hava Sınır Kapısı'na geçti. Kimyasal gaz kullanıldığı iddia edilen saldırıda yaralanan 20 kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, 112 Acil ambulanslarıyla Hatay'daki hastanelere sevk edildi.

Suriyeliler, çoğu çocuk 43 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kimyasal gaz kullanıldığını ileri sürdü.

Görüntü Dökümü

————–

– Sınır kapısından görüntüler

– Ambulansların giriş yapması

////////////

– Suriye yerel kaynakların servis ettiği görüntüler

//////////

– Sınır kapısından görüntüler

– Ambulansların hastaneye giriş yapması

– Alınan güvenlik önlemleri

– Sağlık ekiplerinin radyasyon korucu elbilerle görüntüsü

– Yaralıların acil servise girdirilmesi

(GÖRÜNTÜLER YURT HABER SIRASINA GEÇİLDİ)

DHA