İdlip'te ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

SURİYE'nin İdlip kentinde dün, kimyasal saldırı sonucu öldürüldükleri iddia edilen siviller için Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Dün İdlip kentinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Suriyeli vatandaş hayatını kaybetmişti. Ölümlere yol açan saldırının kimyasal saldırı olduğu iddia edilmişti. Ölen siviller için "Genç Hareket" isimli grup, Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kıldı. Cenaze namazına AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da katıldı. Yaklaşık 150 kişilik grup, ikindi namazının ardından Fatih Camii avlusunda toplandı. Kalabalık adına Genç Hareket Grubu Genel Sekreteri Serkan Demirel burada basın açıklaması yaptı.

“SAVAŞIN HAİN YÜZÜNÜ GÜN GEÇTİKÇE ÖĞRENMEKTEYİZ"

Saldırıdan, Esed rejimi ve Rusya'yı sorumlu tutan Demirel, “Dün, İdlip'te havadan kimyasal sarin ve klor gazı kullanılarak çoğu çocuk olmak üzere 100 Müslüman şehit edildi, 400 kişi de yaralandı. Şehit sayısı zaman geçtikçe artıyor. Suriye topraklarında savaşın hain yüzünü gün geçtikçe öğrenmekteyiz. Bu zamana kadar Esed ve Rusya, Suriye'de resmi rakamlara göre 168 defa kimyasal saldırıda bulundu. Tüm dünyanın kırmızı çizgilerini 168 defa ihlal eden Esed'e karşı dünya halen iki yüzlü ve sessiz davranıyor" dedi.

“BU ÖLÜMLERİN EN BÜYÜK SEBEBİ İSLAM ÜMMETİNİN TEMBELLİĞİDİR"

Demirel, şöyle devam etti: “Bu katliamların tek suçlusu zalim Esed değildir. Bu katliamların tek ve yegane sorumlusu Rusya da, İran da değildir. Bilinmeli ki bu katliamın asıl müsebbibi İslam dünyasıdır. En başta da batıya bedenlerini, ruhlarını ve vatanlarını satan Arap coğrafyasıdır. Sonrası da biziz. Bu ölümlerin en büyük müsebbibi İslam ümmetinin tembelliğidir" diye konuştu.

DHA