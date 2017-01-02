Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bursa Haberi: İDO’dan, Eskihisar– Topçular araba vapuru hattında yüzde 25 indirim

İDO’dan, Eskihisar– Topçular araba vapuru hattında yüzde 25 indirim
11:002 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
İDO’dan, Eskihisar– Topçular araba vapuru hattında yüzde 25 indirim
İDO’dan, Eskihisar– Topçular araba vapuru hattında yüzde 25 indirim

OSMANGAZİ Köprüsü’ndeki yüzde 20’lik indirimin ardından İDO da Eskihisar-Topçular Araba vapuru ücretleri de yüzde 25 indirim yaptı.
İzmit Körfezi’nin karayolu geçişini sağlayan Osmangazi Köprüsü ücretleri 1 Ocak’tan itibaren 89 liradan 65,65 liraya düşürüldü. Körfezde, Eskihisar- Topçular arasında araba vapuru seferleri yapan İDO da taşıma ücretlerine yüzde 25 indirim yaptığını yazılı açıklama ile duyurdu. İndirimle otomobil ve binek araç tek yön ücreti 45 lira oldu. Gidiş- dönüş bileti tercih edilirse ücret 80 lira olacak.

 

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar