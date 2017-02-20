İftiraya uğrayan sanığa alıkoyma ve alkol içirme suçundan 3.5 yıl hapis

KAYSERİ'de sokakta karşılaştığı 13 yaşındaki M.S. adlı erkek çocuk ile arkadaş olup, birlikte alkol aldıktan sonra sarkıntılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan 55 yaşındaki Şahin T., çocuğun duruşmada "İftira attım" ifadesi üzerine tahliye edildi. Mahkeme başkanı sanığı, alıkoyma ve çocuğa alkol içirme suçundan 3.5 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Kayseri 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasına tutuklu Şahin T. ve avukatı hazır bulundu. İşçi emeklisi Şahin T. savunmasında iddia edildiği gibi M.S.'yi dudağından öpme girişiminde bulunmadığını belirterek, "Bira içtiğimi gördü, bira istedi" dedi. M.S. ise ifadesinde, Şahin T. ile, olaydan 1 hafta önce tanıştıklarını anlatırken, "Kendisinden sigara istedim, verdi. Arabasında bira içtiğini görünce istedim. Bana 25 TL para verdi. 'Git 4 bira al da içelim' dedi. Erkilet'e gidip içtik, araba da gezdik. Dönüşte ağzım koktuğu için eve gitmek istemedim. Biraz dolaştım. Eve döndüğümde annem 'Alkol mü içtin' dedi. Ben de 'Zorla arabaya alıp içirdiler, öpmeye kalktılar' dedim. Bunun üzerine annem şikayetçi oldu. Ben Şahin T.'ye iftira attım" dedi. Mahkeme heyeti 3 aydan bu yana tutuklu bulunan Şahin T'nin tahliyesine karar verirken, çocuğu alıkoyma ve alkol içirme suçundan 3.5 yıl hapis cezasına mahkum etti.



DHA