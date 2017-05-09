Iğdır Arasspor'un Ganalı futbolcusu Amoah'a Polonyalı eş

BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden ve şampiyonluğu son hafta kaybeden Iğdır Arasspor'un Ganalı futbolcusu Joseph Amoah, Polonyalı Beata Olcjak ile evlendi.

Geçen yıl Mersin'de Bölgesel Amötör Lig'de oynarken tanıştığı Polonyalı Beata Olcjak ile Iğdır'da nikah kıydıran Amoah çok mutlu olduklarını söyledi. Iğdır Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde yapılan nikahta Iğdır Aras Spor Kulüp Başkanı Hasan Aras genç çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikah memuru Bülent Abak'ın sorularını Ganalı ve Polonlayı çifte tercüman Alican Edebali iletti. Nikah cüzdanını çifte veren Başkan Aras, 'Sezon başından beri takımımızın formasını terleten Joseph kardeşimizin bu mutlu gününde, yanında olmak bizi gururlandırdı. Nikah şahidi olduğum için çok mutluyum. İnşallah kendisini önümüzdeki sezon yine kadromuzda görürüz. Kendilerine ömür boyu mutluluklar dilerim' diye konuştu.

DHA