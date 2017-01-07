Iğdır'da sosyal medyada terör propagandasına 4 tutuklama

IĞDIR'da sosyal medya üzerinden terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütü lehinde paylaşımlarda bulunarak, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA