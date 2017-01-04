İhbar üzerine itfaiye merdiveniyle 9'uncu kattaki daireye çıkıldı, kimse bulunamadı

ŞANLIURFA’da, telefonla aradığı eşinden haber alamayan inşaat işçisi İsmail Ç.'nin ihbarı polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Kapı açılmayınca itfaiye merdiveniyle çıkılan apartmanın 9'uncu katındaki dairede kimse bulunmadı.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi İsmail Ç., cep telefonuyla aradığı eşine ulaşamadı. Defalarca aramasına rağmen telefona yanıt alamayan İsmail Ç., eşinin hayatından endişe ettiğini söyleyerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine İsmail Ç.'nin evinin bulunduğu apartmana giden ekipler, 9'uncu kattaki dairenin kapısını çaldı ancak yanıt alamadı. Kapının açılmaması üzerine itfaiye aracının merdiveni yardımıyla balkona ulaşılarak içeri girildi. Ancak, ekiplerin evde yaptığı aramada kimsenin olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.

Tüm aramalarına karşın adını söylemediği eşini bulamadığını belirten İsmail Ç., eşinin başkasıyla kaçtığı ihtimalinin akla geldiğini söyledi.

DHA