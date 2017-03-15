İHD Genel Başkan Yardımcısı Raci Bilici gözaltına alındı (2)

BAŞSAVCILIK: 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Raci Bilici'nin de aralarında olduğu 11 sivil toplum kuruluşu üyesi daha gözaltına alınırken, 5 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; PKK/KCK Terör örgütüne müzahir olarak kurulan kurumlar arasında bulunan ve bu yönde faaliyetler içerisinde yer aldığı değerlendirilen sivil toplum kuruluşları üyesi şahısların faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılarının tespitine yönelik elde edilen bilgiler doğrultusunda 16 şüpheli şahısın yakalanması amacıyla 15 Mart 2017 tarihinde operasyon gerçekleştirilmiştir. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonu ve talimatları doğrultusunda Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda Y.K., E.Ü., Ö.G., M.R.B., M.S.B., M.B., O.D., S.P., M.E.M., M.V.A. ve H.E., isimli 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, 5 şüpheli şahısın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma devam etmekte olup, safahatı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verilecektir."

DHA