İHD'nin Güneydoğu Rapou: 2017'nin ilk 3 ayında 7907 hak ihlali oldu

İNSAN Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, Güneydoğu Anadolu bölgesinde 2017 yılının ilk 3 ayında yaşanan hak ihlalleri ile ilgili raporunu açıkladı. İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube başkanı Raci Bilici, 2017'nin ilk 3 ayında toplam 7 bin 907 hak ihlali tespit ettiklerini söyledi.

İHD Diyarbakır Şubesi, Güneydoğu'da 2017 yılının 3 aylık insan hakkı ihlalleri raporunu şube binasında düzenlenen basın toplantısı ile açıkladı. Raporu açıklayan İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, 2017 yılının ilk 3 ayında bölgede insan hak ihlallerinde artış olduğunu söyledi. Bilici, 'Yargısız infazlar, işkence, kötü muamele, toplanma ve gösteri hakkına yönelik yasaklar ve müdahaleler, düşünce ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, kadın ve çocuklara yönelik şiddet, ekonomik, sosyal haklardaki kayıplar gibi bir çok değişik kategoride ihlaller ortaya çıkmıştır' dedi. Raci Bilici rapordaki ayrıntıları şöyle açıkladı:

'2017 yılının ilk 3 ayında çatışmalarda 13 güvenlik görevlisi yaşamını yitirirken, 13'ü yaralandı. Yine çatışmalarda 73 örgüt mensubu yaşamını yitirdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi, bombalı saldırılar ve silahlı çatışmalar sonucu 5 sivil yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Mayın ve serbest patlayıcı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Yine son 3 ayda 13'ü çocuk 1629 kişi gözaltına alınırken, 1'i çocuk, 433 kişi tutuklandı. İşkence, kötü muamele iddiaları, toplumsal olaylara müdahalede olay sayısı 11 olurken, 30 kişi yaralandı. Soruşturma, dava cezalara maruz kalan kişi sayısı ise 212 kişi iken, cezaevlerinde ise 509 hak ihlali yaşandı. Diğer ihlaller de olmak üzere 3 ayda toplam 7907 hak ihlali yaşandığını tespit ettik.'

DHA