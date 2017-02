İhraç edilen MemurSen temsilcisi için basın açıklaması

HAKKARİ'de, 28 sivil toplum kuruluşunun içerisinde yer aldığı Hak ve Dayanışma Platformu (HAK-DA) Kanun Hükmündeki Kararnameyle (KHK) ile PKK ile ilişkisi olduğu iddiasıyla görevinden ihraç edilen Kız İmam Hatip Yatılı Bölge Lisesi Müdürü ve Memur-Sen Hakkari İl Temsilcisi Nihat Gür ile Şemdinli ilçe eski Milli Eğitim Müdürü Fahrettin Çelik'in ihraç edilmeleriyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 686 sayılı KHK ile ihraç edilen Kız İmam Hatip Yatılı Bölge Lisesi Müdürü ve Memur-Sen Hakkari İl Temsilcisi Nihat Gür ile Şemdinli ilçe eski Milli Eğitim Müdürü Fahrettin Çelik'in ihraç edilmeleriyle ilgili basın açıklaması yaptı. İhraç edilen arkadaşlarının ikisininde töröre karşı olduklarını belirten HAKDA sözcüsü Sefer Özatak, şöyle dedi:

"OHAL kapsamındaki KHK ile PKK iltisakları bahanesiyle görevinden ihraç edilen Eğiim- Bir -Sen Hakkari Şube Başkanı, Memur-Sen Hakkari İl Temsilcisi ve 28 İslami STK'dan oluşan HAK-DA Platformunun kurucusu ve dönem sözcüsü Nihat Gür ve Şemdinli Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahrettin Çelik'in ihraçları toplum nezdinde derin bir kırılma ve infiale sebep olmuştur. PKK tarafından bir bayram günü evinin önünde çocuğunun gözleri önünde kalleşçe şehit edilen AK Parti Hakkari Milletvekili Adayı Şehit Ahmet Badak 'ın yakın dostları ve çalışma arkadaşları olan Nihat Gür ve Fahrettin Çelik , terörün her türlüsünü her zaman en şiddetli bir şekilde lanetlemişlerdir. Biz yapılan bu haksızlığın bir an önce düzeltilmesini istiyoruz."

DHA