İhracat 2016 yılında 142.6 milyar dolarda kaldı

Liranın büyük ölçüde değer yitirmesine karşın, Türkiye'nin ihracatı 2016 yılında 142.6 milyar dolarda kalırken, ithalat da azalmasına karşın 198.6 milyar dolar ile 200 milyar dolar sınırına dayandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın resmi olmayan dış ticaret verilerinden derlediği verilere göre, 2016 yılında ihracat bir önceki yıla göre yüzde 0.8, ithalat da yüzde 4.2 daraldı. Böylece, dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 2.8 azalarak 341 milyar 187 milyon dolara, dış ticaret açığı da yüzde 11.7 azalarak 56 milyar dolara geriledi ve ihracatın ithalatı karşılama yüzde 71.8 oldu.

Bakanlık verilerine göre Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat, yüzde 9.31 artarak 12 milyar 817 milyon dolara, ithalat, yüzde 2.20 artarak 18 milyar 381 milyon dolara çıktı. Dış ticaret hacmi, yüzde 5.01 artarak 31 milyar 198 milyon dolar ve dış ticaret açığı, yüzde 11.10 azalarak 5 milyar 563 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 yılı Aralık ayında yüzde 65.2 iken, 2016 yılı Aralık ayında yüzde 69.7 olarak gerçekleşti.

DHA