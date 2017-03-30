İKÇÜ Rektörü'ne 'Siz cemaatin adamı mısınız' sorusu

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof.Dr. Galip Akhan'a, tanık olarak bulunduğu, 21'i tutuklu 29 akademisyenin yargılandığı 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada üye hakim, “Rektörlük seçimlerinde sanıklar genelde sizi desteklemişler. Üniversitede o kadar FETÖ üyesi var. Siz cemaatin adamı mısınız" diye sordu. Hakimin sorusuna Prof.Dr. Akhan, “Cemaatin adamı değilim" dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde (İKÇÜ) akademisyenlere yönelik sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan, Rektör Yardımcısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tancan Uysal ile 'üniversite imamı' olarak bilinen Adem Fidan'ın da aralarında bulunduğu 21'i tutuklu 29 sanık hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Dava, mahkemenin duruşma salonu olmadığı için Sosyal Tesisler'de bulunan Konferans Salonu'nda görüldü. İkinci duruşmaya tutuklu yargılanan 21 sanık, tutuksuz yargılanan 8 sanık ile avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, tutuklu sanıklardan Serkan Çoştur'un dosyasının Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştiğini ve artık bu dava dosyası ile alakasının bulunmadığını belirtti. Bunun üzerine sanık Serkan Çoştur, jandarma tarafından sanıkların arasından alınıp, güvenli bir yere götürüldü. Böylece bu davada 20 tutuklu sanık kalmış oldu.

"BYLOCK KULLANMADIM"

Mahkem Başkanı elinde bulunan bir telefona ait WhatsApp profil ını tutuklu sanık Tancan Uysal'a gösterip, bu taki kişinin kendisi olup olmadığını sordu. Sanık Uysal da taki kişinin kendisi olduğunu söyledi. Mahkeme Başkanı, sanık Tancan Uysal'a gösterdiği WhatsApp profiline ait telefon hattının kendisinin kullanıp kullanmadığını sordu. Sanık Uysal, evlerinde 3 hat bulunduğunu, 2015 yılına kadar belirtilen hattı kendisinin, çocuğunun ve çocuklarının bakıcısının kullandığını, 2015 yılından sonra ise seçim çalışmaları nedeniyle sadece kendisinin kullandığını söyledi. Mahkeme Başkanı, belirtilen hatta FETÖ'nün gizli mesajlaşma programı 'ByLock'un çıktığını belirterek Tancan Uysal'a “ByLock kullandın mı" diye sordu. Sanık Tancan Uysal ise "ByLock kullanmadım" yanıtını verdi.

"TELEFONU BEN KULLANMADIM"

Tanık olarak dinlenen üniversitede şoför olarak çalışan Recep Selek'e Mahkeme Başkanı bir telefon numarası okuyup kendisine ait olup olmadığını sordu. Selek, telefon hattının kendi adına olduğunu ancak bu hattı o dönem İKÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Şube Müdürü olan sanık Halil Özçelik istediği için çıkardığını ve kendisinin hiç kullanmadığını, Özçelik'in kullandığını söyledi. Mahkeme Başkanı'nın "Çıkardığın hatta ByLock var bilgin var mı" diye sorunca tanık Selek, bilgisi olmadığını hattı hiç kullanmadığını söyledi. Mahkeme Heyeti duruşmaya öğle arası verdi.

"CEMAATİN ADAMI DEĞİLİM"

Öğleden sonra tekrar görülmeye başlanan davada tanık olarak İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan dinlendi. Mahkeme Başkanı, 28 sanığı tek tek kaldırıp, Rektör Akhan'a gösterip şahısları tanıyıp, tanımadığı ve FETÖ/PDY ile bağlantıları olup olmadığını sordu. İKÇÜ Rektörü Galip Akhan, sanıkların bir kısmını birebir tanığıdını bir kısmını ise tanımadığını söylerken, sanıkların çoğunun FETÖ ile bağlantısını üniversite bünyesinde kurulan Araştırma Komisyonu ile ortaya çıkan sonuçlan öğrendiğini söyledi. Sanıklardan o dönem Diş Hekimliği Dekanı ve Rektör Yardımcısı olan Tancan Uysal ile yakın ilişkisi olduğunu uzun yıllar birlikte çalıştıklarını vurgulayan Akhan, “Benim görüşüm Tancan Uysal FETÖ üyesidir. Bu görüşümü yıllardır birlikte çalıştığım için konuşmalarından çıkardığım sonuçla beyan ediyorum" dedi.

İKÇÜ Rektörü Akhan'ın sanıklar ile ilgili tanıklığı bittikten sonra üye hakim, tanık Rektör Galip Akhan'a, “Rektörlük seçimlerinde sanıklar genelde sizi desteklemişler. Üniversitede o kadar FETÖ üyesi var. Siz cemaatin adamı mısınız" diye sordu. Akhan, hakimin sorusuna “Cemaatin adamı değilim" yanıtını verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, polis tarafından geçen 12 Ağustos'ta, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde görevli akademisyen ve çalışanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda üniversite imamı olarak bilinen Adem Fidan'la birlikte, 40 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Prof. Dr. Tancan Uysal, Prof. Dr. Recep Sütçü, Prof. Dr. Şerafettin Karaca, Doç. Dr. Salih Yılmaz ile Adem Fidan'ın da aralarında bulunduğu 29 kişi tutuklandı. 11 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturmayı tamamlayan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz, FETÖ/PDY üyesi oldukları öne sürülen, örgütün haberleşme programları 'ByLock', 'Turkuaz' ve 'Coverme' kullandıkları belirtilen 29 tutuklu sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Dava aşamasında 8 sanık tahliye edildi.

DHA