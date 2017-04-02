İker Başbuğ, Samsun'da kitaplarını imzaladı

SAMSUN'a gelen Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, 15 Temmuz darbe girişimini anlattığı '15 Temmuz Öncesi ve Sonrası' adlı kitabı ile diğer kitaplarını imzaladı.

İlkadım İlçesi'nde bulunan bir AVM'nin içerisindeki kitabevinde düzenlenen imza gününe çok sayıda vatandaş katıldı. Başbuğ’a kitaplarını imzalatmak isteyenler kitapevi önünde uzun kuyruk oluşturdu. Genelkurmay eski Başkanı Başbuğ ayrıca 'Terör Örgütlerinin Sonu', '20. Yüzyılın En Büyük lideri: Atatürk' ve 'Suçlamalara Karşı Gerçekler' adlı kitaplarını da imzalayıp okurlarıyla hatıra ı çektirdi.

DHA