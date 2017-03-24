İki askerin şehit olduğu PKK saldırısında 6 tutuklama

MARDİN-Diyarbakır karayolunda geçen 15 Mart günü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının, mayın kontrolü yapan askerlerin çalışması sırasında patlaması sonucu, 2 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

15 Mart günü 2 askerin şehit olduğu saldırıyla ilişkili gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mardin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "15 Mart 2017 günü saat 08.30 sıralarında Mardin-Diyarbakır karayolu Mazıdağı Üç Yol mevkiinde mayın, el yapımı patlayıcı kontrolü yapıldığı sırada, bölücü terör örgütü mensuplarının uzaktan komutalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu, Uzman Jandarma I.Kademe Çavuş Mahmut Yıldırım ve Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı şehit olmuş, olayla ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisak halinde bulunan 6 şahıs gözaltına alınmış ve 23 Mart 2017 günü çıkarıldıkları Mardin Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak Mardin Kapalı cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

DHA