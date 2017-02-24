İki aylık hamile kadın elektrik akımına kapılarak öldü

KONYA'da 2 aylık hamile 33 yaşındaki Mİyase Yıkılmaz, elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetti.

Olay dün saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Karadiğin Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi ve 2 aylık hamile olan Miyase Yıkılmaz, ineklerin bulunduğu ahırda süt sağma makinesinin fişini prize takacağı sırada akıma kapıldı. Yakınları tarafından hareketsiz yatarken bulunan Miyase Yıkılmaz, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Miyase Yıkılmaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA