İki ayrı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi

İZMİR'de, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 50 yaşındaki Adem Gülsevim yolun karışına geçmek isterken kamyonun, bisiklet sürücüsü 28 yaşındaki Sabit Bulut ise otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İlk kaza Bayraklı İlçesi Şehit Hakan Uysal Caddesi'nde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Adem Gülsevim'e Mustafa D.'nin kullandığı 34 JC 1961 plakalı kamyon çarptı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülsevim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrası kamyon şoförü Mustafa D. gözaltına alınarak polis merkezine gönderildi.

Diğer kaza Konak İlçesi Yeşlidere Caddesi üzerinde meydana geldi. Karabağlar'dan Bornova yönüne giden S.A. idaresindeki 45 HB 4673 plakalı otomobil, ayı yöne doğru giden bisiklet sürücüsü Sabit Bulut'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşerek ağır yaralanan Bulut, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bulut, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü S.A. gözaltına alınırken, kazalarda yaşamını yitiren Gülsevim ve Bulut'un cansız bedenleri savcının incelmesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA