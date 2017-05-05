İki dakikada öldürmüşler, kamera görüntüleri ortaya çıktı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)BEYOĞLU'nda geçtiğimiz Cuma gece yarısı bir otel odasında biri üniversite öğrencisi diğeri öğretmen 2 kadın tarafından öldürülen Cüneyt Pala cinayetiyle ilgili güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Olayın meydana geldiği otel'e ait güvenlik kamera görüntülerinde önce görüntüye Cüneyt Pala giriyor. Cüneyt Pala kapısınıçaldığı otel odasından içeri girerken görülüyor. Daha sonra aynı odaya bu kez şüphelilerden Dilek D.'nin girdiği, iki kadının sadece 2 dakika sonra telaşla odadan çıkarak ayrıldıkları görülüyor.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Beyoğlu'nda meydana gelen olayda Cüneyt Pala(42) bir otel odasında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Olaydan kısa süre sonra olayla ilgili biri Üniversite öğrencisi, biri öğretmen iki kadın polise teslim olmuşlardı. Şüpheliler Dilek D. ve Üniversite öğrencisi Gülşah Ş. olayı itiraf ederlerken, öldürdükleri kişinin kendilerini farklı zamanlarda kandırdığını, paralarını aldığını, bu parayı geri almak isterken katil olduklarını anlatmışlardı. İki kadın Sosyal medya üzerinden Cüneyt Pala'yı bulduklarını ve tuzak kurarak otele çağırdıklarını anlatmışlardı.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayın meydana geldiği otele ait güvenlik kamera görüntülerinin kalitesinin oldukça bozuk olduğu görüldü. Görüntülerde, önce Cüneyt Pala'nın bir otel odasının önüne gelerek kapıyı vurduğu, kapının açıldığı ve içeri girdiği görülüyor. Bu görüntülerin ardından bu kez şüphelilerden Dilek D. aynı kapının önüne gelerek içeri giriyor.

OLAY İKİ DAKİKADA OLMUŞ

İki kadının odaya girmesinden yaklaşık 2 dakika sonra odanın kapısı bir kez daha açılırken, bu kez iki şüpheli kadın telaşlı adımlarda odadan çıkıyor. Odanın kapısını kapatmayan şüpheliler otel koridorunda ilerleyip gözden kayboluyorlar.

DHA