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Karaman Haberi: İki grup arasında bıçaklı kavga: 6 yaralı

İki grup arasında bıçaklı kavga: 6 yaralı

00:034 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
İki grup arasında bıçaklı kavga: 6 yaralı
İki grup arasında bıçaklı kavga: 6 yaralı

KARAMAN'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.
Olay, Mahmudiye Mahallesi Aziz Tarhan Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 27 yaşındaki Mehmet Doğan, 24 yaşındaki Yunus Kara, 25 yaşındaki Ali Ünlü, 25 yaşındaki Muhammet Dikkafa, 23 yaşındaki Kamil Ergün ve 23 yaşındaki Kerem Bülbül yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı 
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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