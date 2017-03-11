İki kardeşin kurduğu müzede yok yok

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, iki kardeşin eski bir yağhaneyi restore ettirerek kurduğu Sarıkız Kazdağı Etnografya Müzesi çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

Güre Mahallesi'nde Murat ve Uğur Bostancıoğlu kardeşlerin kurduğu Sarıkız Kazdağı Etnografya Müzesi'ndeki farklı parçalaları görenler şaşırıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Edremit'e geldiğinde kendisine tahsis edilen faytondan, Sabahattin Ali ve Tuncel Kurtiz'in balmumu heykellerine, Büyük İskender, Afrodit ve Nemesis'in silikondan yapılmış birebir kopya heykel ve büstlerinden antik çağlarda İda Dağı'nda yaşayanların giysilerine, Sarıkız efsanesi'nden Hasanboğuldu efsanesine, yöre halkının yüzyıllar öncesi giydiği elbiseler ve kullandığı malzemelerin yer aldığı müze dikkat çekiyor. Bostancıoğlu kardeşler, müzeyi ziyarete gelenlere mitolojik çağlardan, günümüze gelene dek Kazdağları'ndaki yaşamı her yönüyle anlatıyor. Atatürk'ün kendi sesinden 3D hologram görüntüsü de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

MÜZENİN GİRİŞİNDE MİTOLOJİ CANLANDI

Sarıkız Kazdağı Etnoğrafya Galerisi'nin girişinde, orijinallerinden kalıp alınarak, silikonla bire bir yapılmış Büyük İskender ve Afrodit'in heykelleri yer alıyor. Girişin sağ bölümünü mitolojik çağa ayırdıklarını söyleyen Murat Bostancıoğlu, şöyle dedi:

"Galerimizin bahçesinde Nemesis'in heykeli var içeride ise Büyük İskender ve Afrodit yer alıyor. İskender ve Afroditin heykelleri orjijnal boyutlarda. İzmir'deki bir firma, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alarak bire bir kalıp alıyor ve silikon heykellerini yapıyor. Biz bu heykelleri müzemize getirdik. Zeus, Nemesus, İskender ve Afrodit'in büstleri de bire bir orjinalinden kalıp alınarak yapılmış ve müzemizde yer almaktadır. Gelen ziyaretçilerden olumlu tepkiler alıyoruz. Kazdağları pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Burası pek çok ilklere ev sahipliği yapmıştır. Burası eski çağlarda İda Dağı olarak geçiyor. İlk güzellik yarışması Kazdağları'nda oluyor. Afrodit ilk kez burada aşık oluyor. Aristo ilk felsefe okulunu Kazdağları'nda açıyor. Burada mitolojinin çıkışı Truva ile başlıyor. Homeros'un İlyada Destanı'nda, Truva Kralı Priamos'un oğlu oluyor. Kahinler bu çocuğun Truva'nın yıkılışına neden olacağını söylüyor. Bunun üzerine çocuğun İda Dağı'na bırakılarak ölmesi isteniyor. Kazdağları efsaneler açısından çok önemli. Troyalı'lardan sonra Lidyalılar, Persler, İskender'i barındırmıştır. Daha sonra Bergama Krallığı, Roma, Bizans imparatorlukları, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Karesi Beyliği, Osmanlı Devleti, hep buradadır. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul seferine hazırlanırken diyorlar ki, 'Kazdağları'nda endemik, çok büyük ve uzun ağaçlar yetişiyor' Fatih soruyor, 'Bunları kim işleyecek' Ve anlatıyorlar, Salur Boyu'ndan Tahtacı Türkmenleri'nin bu ağaçları işleyeceğini. Tahtacı Türkmenleri, Toros Dağları'ndan bölgeye getiriliyor ve Fatih'in karadan yürüttüğü ahşap kızaklar, Kazdağı Göknarı'ndan yapılıyor. Buna benzer pek çok efsaneyi barındırıyor İda. Biz galerimizde mitolojiyi de canlandırmaya çalıştık."

ATATÜRK'E TAHSİS EDİLEN FAYTON DA BURADA

Murat Bostancıoğlu, müze bahçesindeki camekanlı bölmede koruma altına alınan, Atatürk'ün Edremit'e geldiğinde kendisine tahsis edilen fayton hakkında da bilgiler verip şunları söyledi:

"Atatürk'ün Edremit'e 13 Nisan 1934'te ikinci defa gelişinde, Edremit eşrafından Arkök ailesi, Atatürk'e Fransız Malı Rothschild et Fils – Paris marka fayton tahsis ediyor. Atatürk bu fayton ile geziyor Edremit'te. Atatürk'ün kaldığı ev de Edremit Belediyesi'nce restore ettiriliyor. Müzemizin en değerli parçalarından biri de bu fayton."

İKİ İSMİN BALMUMU HEYKELLERİ İLGİ ODAĞI

Murat Bostancıoğlu, Sarıkız maketinin, Antandros antik kenti bölümlerinin de yer aldığı galeride en çok ilgi çeken bir diğer bölümün ise ünlü sanatçı merhum Tuncel Kurtiz ile Türk Edebiyatı'nın unutulmazları arasında yer alan Sabahattin Ali olduğunu vurguladı. Yüzlerce kişinin Kurtiz ve Sabahattin Ali'nin balmumu heykeliyle özçekim yaptığını vurguladı. Bostancıoğlu, önümüzdeki günlerde, müzede mini bir sinema yer alacağını, burada zeytinin öyküsünün işleneceğini söyledi.

DHA