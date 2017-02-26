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Manisa Haberi: İki katlı bina çıkan yangında kül oldu

İki katlı bina çıkan yangında kül oldu
16:2826 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
İki katlı bina çıkan yangında kül oldu
İki katlı bina çıkan yangında kül oldu

MANİSA'nın Kula İlçesinde çıkan yangında bir ev ve alt katındaki depo tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Saat 00.30 sıralarında Bey Mahallesi, 18 Sokak'taki Fatih Türkkan'a ait altı depo olarak kullanılan iki katlı kagir evde, elektrik kontağından yangın çıktı. Alevleri farkeden mahalle sakinlerinin durumu farkedip, ihbarda bulunması üzerine yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri bir saatlik çaba sonucunda güçlükle çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimseninin bulunmadığı öğrenildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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