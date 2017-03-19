İki kişinin öldüğü kazada sürücüye 8 yıl hapis

ANTALYA'da geçen yıl 2 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanması ile sonuçlanan kazada önündeki araca çarpıp kaza yerinde otomobilini bırakıp kaçan 22 yaşındaki Sebahattin Gökhan Metin, 8 yıl hapse mahkum edildi.

Geçen 4 Eylül gecesi Kardeş Kentler Caddesi'nde Sebahattin Gökhan Metin'in kullandığı otomobil, önünde giden otomobile çarptı. Kazada, diğer otomobildeki 26 yaşındaki Ertan Keskin ile 24 yaşındaki Gökhan Bolatarslan yaşamını yitirdi, Rus Galina Ciuicova ise yaralandı. Sebahattin Gökhan Metin, olaydan sonra otomobilini kaza yerinde bırakıp kaçtı.

Otomobilinde boş ve dolu bira şişeleri bulunan Metin, günler sonra polise teslim oldu. Tutuklanan Metin hakkında Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bu olaydan önce de başka bir araca arkadan çarpıp alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesine el konulduğu ortaya çıkan Metin, kazada kusuru olmadığını iddia etti.

Olayın meydana geldiği gece çalıştığı otelden evine dönerken önünde aynı yönde giden otomobilin ani manevrayla sol şeride geçtiğini öne süren Metin, "Selektör yaparak önümdeki araçtan yol istedim. Önümdeki araç sağ şeride geçince hızımı artırıp sol şeritten devam ettim. Bu sırada kontrolsüz kavşağa yaklaşmıştık. Önümdeki araç ani manevrayla sol şeride geçince aracımın sağ ön tarafı, önümdeki aracın sol arka çamurluk depo hizasına çarptı" dedi.

Kazadan sonra kaçmadığını, kendisine zarar verilmesinden korktuğu için olay yerinden ayrıldığını, kaza şokunu atlatınca da polise gidip teslim olduğunu iddia eden Metin, beraatı ve tahliyesini istedi.

4 GÜN SONRA TESLİM OLDU

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet Gür ise öndeki aracın aniden sola geçmesi nedeniyle arkadan gelen aracın çarptığını ileri sürdü. Rıza Pınar da benzer ifade verdi.

Müştekilerin avukatı Merve Can Harcola Doğan ise, sanığın tam kusurlu olduğunu iddia etti. Kazanın nedeninin aşırı hız ve alkol olduğunu ileri süren Doğan, “Sanığın aracında alkol şişesi bulunmuştur. Bu sanığın araç kullanırken bile alkol aldığını göstermektedir. Kavşaklara 90 kilometreden daha fazla hızlı girilmesi ve araç kullanırken alkol alınması bilinçli taksirdir. Sanık kazadan sonra alkollü olduğu için kaçmıştır. 4 gün sonra teslim olmuştur. Bu olaydan yaklaşık 1 yıl önce de yine alkollü olarak bir araca arkadan çarpmış, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçundan mahkum edilmiştir. Buradan da uslanmaz bir kişiliği olduğu anlaşılmaktadır" dedi.

Gökhan Metin'i 8 yıl hapse mahkum eden mahkeme, sanığa takdir indirimi de yapmadı. Mahkeme, tanıklardan Mehmet Gür ile Rıza Pınar hakkında ise karar kesinleştikten sonra yalancı şahitlikten gereğinin yapılması için suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

DHA