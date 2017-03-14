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Bursa Haberi: İki kızın kaldığı evde 7 kilo esrar bulundu

İki kızın kaldığı evde 7 kilo esrar bulundu
16:2414 Mart 2017
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İki kızın kaldığı evde 7 kilo esrar bulundu
İki kızın kaldığı evde 7 kilo esrar bulundu

BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde polis iki kızın kaldığı evde yaptığı aramada 7 kilo esrar ele geçirdi.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ihbar üzerine polis 30 yaşındaki Özlem Ç. ve yine adı Özlem Ç. olan 32 yaşındaki kız arkadaşını takibe aldı. Turgutalp Mahallesi Konyalı Sokak'ta kiraladıkları evde birlikte kalan kızların uyuşturucu sattığını belirleyen polis apartmanın giriş katındaki daireye baskın düzenledi. Yapılan aramada evin çeşitli bölümlerine saklanan ve satışa hazır hale getirilen toplam 7 kilo esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve sorgularında 'susma hakkını' kullanan iki kız bugün uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

DHA

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