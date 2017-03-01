İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

BALIKESİR'in Burhaniye İlçesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çanakkale-İzmir Karayolu Kipa Kavşağı'nda meydana geldi. Ayvalık'tan İzmir yönüne seyir halinde olan Murat Eskici idaresindeki 34 GM 4847 plakalı otomobil, Şerif Ali Benli yönetimindeki 10 RC 124 plakalı otomobile çarptı. Kazada Eskici ile aynı otomobilde bulunan Ali Bilir ve Musa Sezerkan yaralanırken, diğer otomobilde bulunan Şerif Ali Benli ve eşi Cemile Benli otomobilde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu AKS, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AKS ekipleri Şerif Ali Benli ve eşi Cemile Benliyi sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cemile Benli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Cemile Benli'nin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA