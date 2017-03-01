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Kocaeli Haberi: İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
23:081 Mart 2017
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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi üzerinde meydana geldi. İbrahim Uzun idaresindeki 34 TB 4872 plakalı otomobil ile Yasin Turan idaresindeki 10 KZ 157 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Yasin Turan ile diğer araçta bulunan Emine Taşar yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gebze Fatih Devlet Hastenesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

DHA

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