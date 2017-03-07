İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

KOCAELİ'nin Çayırova İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Motorları tutuşan araçları itfaiye ekibi söndürdü.

Kaza gece saatlerinde, Hürriyet Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 LC 7941 plakalı ve 41 ZH 2886 plakalı otomobilin çarpışması sonucu iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Otomobiller hurdaya dönerken, kazayı görerek yardıma koşanlar araçlarda bulunanları dışarı çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motorları tutuşan araçları söndürdü. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Polis, 34 LC 941 plakalı otomobilde 40 gram esrar buldu. Polis, uyuşturucu madde ve kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA