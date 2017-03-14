İki profesör, sağlık çalışanlarına şiddete dur demek için şarkı söyledi

SAĞLIK çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek isteyen Prof. Dr. Bingür Sönmez ve Prof. Dr. Şansın Tüzün stüdyoya girerek bir şarkı seslendirdi. "Kıymayın şifa veren bu ellere, Minnet duyun fedakar hekimlere" adlı şarkıyı seslendiren iki profesör, Türkiye'de hekimlere yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için farkındalık yaratmayı amaçlıyor.



14 Mart Tıp Bayramında hekimlere yönelik şiddete dikkat çekmek amacı ile sözlerini Ahmet Özden ve doktor Bahar Dernek'in yazdığı bestesini Ahmet Özden'in yaptığı "Kıymayın şifa veren bu ellere" şarkısı için Prof. Dr. Bingür Sönmez ve Prof. Dr. Şansın Tüzün'ün stüdyoya girdi. Şansın Tüzün'ün seslendirdiği şarkıya Bingür Sönmez'de kaval çalarak eşlik etti. 14 Mart Tıp Bayramı için video klibin hazırlanacağı şarkı ile farkındalık yaratılmak amaçlanıyor.

MÜZİK PRODÜKTÖRÜ AHMET ÖZDEN: SANATLA UĞRAŞAN İNSANLARIN TOPLUMSAL YARALARA PARMAK BASMASI LAZIM



Müzik prodüktörü ve aynı zamanda eczacı olan Ahmet Özden'in stüdyosunda kayıt için bir araya gelindi. Kayıt öncesi sorularımızı yanıtlayan Özden, "Şarkının sözlerini doktor arkadaşımla birlikte yazdık. Sağlık sektöründe olan şiddet olaylarını izliyoruz. Bende eczanemin nöbetçi olduğu günler çekince içinde nöbet tutuyoruz. Böyle bir durum olunca Bingür Sönmez ve Şansın Tüzün ile bu projede buluştuk. İnşallah bu bir çıkış noktası olur" dedi ve ekledi;



"Şifa veren ellere kalkan eller kırılsın diyorum. Çünkü doktorlar kendi çocuğu hastayken, gelip hastanede nöbet tutup insanların hasta çocuklarını iyi ediyor. Genelde müzik adamları bu tarz projelerle uğraşmıyorlar. Sanatla uğraşan insanların toplumsal yaralara parmak basması lazım. Ne mutlu ki böyle bilim insanları işlerinin arasında sanata zaman ayırıp, böyle projelerde yer alıyorlar. Biz bunu belirli konserlerle topluma ulaştıracağız"

PROF. DR. ŞANSIN TÜZÜN: HEKİM OLDUĞUM İÇİN HEKİMLERLE İLGİLİ OLAN BU ÇALIŞMA DAHA FARKLI VE GÜZEL OLDU



Profesör Doktor Şansın Tüzün ise, "Böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Gerçekten şiddet sadece sağlık alanında değil. Son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik artan bir şiddet var. Ahmet Özen'inde bu yaraya dokunup, şarkı yapması çok güzel. İlk defa şarkı söylemeyeceğim. Ama bu proje farklı. Hekim olduğum için hekimlerle ilgili olan bu çalışma daha farklı ve güzel oldu" dedi.

PROFESÖR DOKTOR BİNGÜR SÖNMEZ: İNŞALLAH HER 14 MARTTA BUNA BENZER ÇALIŞMALAR YAPARIZ



Şarkıya kaval çalarak eşlik eden Profesör Doktor Bingür Sönmez, "Tanrı iyileştirme sanatını sadece hekimlere bağışlamıştır. Dolayısı ile hekimlik bir tanrı sanatıdır. Hekimlerin eli tanrının elinin uzantısıdır. Fakat son yıllarda özellikle sağlık sektöründe görülen bilinçsiz şiddeti kınama amacı ile yapılan bu projede büyük bir gönüllülükle yer aldım. Bu projede en amatör olan bendim. Çoban kavalı ile biraz folklorik hava katmaya çalıştım. İnşallah her 14 Martta buna benzer çalışmalar yaparız" diye konuştu. Hazırlanan şarkının 14 Mart Tıp Bayramında müzikseverler ile buluşması planlanıyor.Yapılan özel parçanın nakarat sözleri ise şöyle;



Kıymayın şifa veren bu ellere

Minnet duyun fedakar hekimlere

Canı Allah verir Allah alır

Kader yazdıysa eller bi çare.

DHA