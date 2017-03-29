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Antalya Haberi: İkiz buzağılarına 'evet' ve 'hayır' adını verdi

İkiz buzağılarına 'evet' ve 'hayır' adını verdi
11:0929 Mart 2017
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İkiz buzağılarına 'evet' ve 'hayır' adını verdi
İkiz buzağılarına 'evet' ve 'hayır' adını verdi

ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde oturan 60 yaşındaki Fatma Salaman doğan ikiz buzağılardan birine 'evet' diğerine 'hayır' adını verdi.
Gazipaşa'ya bağlı Korubaşı Mahallesi'nde seracılık yapan evli oğlu 38 yaşındaki Hasan Salaman ile oturan Fatma Salaman'ın beslediği 'Karakız' adlı ineği ikiz buzağı doğurdu. Salaman ailesi ikisi de dişi olan buzağılara 16 Nisan'da yapılacak referandumdan esinlenerek 'evet' ve 'hayır' adını verdi. Hasan Salaman da "Karakız'ın ikiz doğumu bizleri sevindirdi. Bizler de önümüzdeki referandum sürecinden esinlenerek, ne evetçilere ne hayırcılara kıyak geçerek buzağıların isimlerini 'evet' ve 'hayır' koyduk" diye konuştu.
Veteriner hekim kontrolünden geçirilen ikiz buzağıların sağlıklı olduğu belirtildi.

DHA

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